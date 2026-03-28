В насыщенный красный цвет окрасились небо и реки в Австралии

Причиной такого эффекта стал циклон, который вызвал пыльную бурю

В Австралии небо и реки окрасились в насыщенный красный цвет. Причиной такого эффекта стал тропический циклон «Нарелл», который «захватил» западную часть государства. Видео публикует издание The New Daily.

— Циклон третьей категории пересек побережье в районе Корал-Бэй в пятницу днем, а затем направился в Карнарвон, где вызвал пыльную бурю. В течение нескольких часов царила атмосфера апокалипсиса, небо стало темно-красным, а густая пыль накрыла некоторые населенные пункты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что курортный городок Эксмут, который находится в 1,2 тыс. км к северу от Перта, испытал на себе всю силу урагана Нарелле, когда шторм четвертой категории вызвал ветер скоростью более 250 км/час.

— Со зданий были сорваны крыши, выбиты окна, отключено электричество, а дома были затоплены, поскольку жители пытались укрыться. По сообщениям, около 40 человек находились в эвакуационном центре в Эксмут, когда с крыши были сорваны листы. В «Севен Ньюс» сообщили, что эвакуировать кого-либо из зала было слишком опасно, поэтому перепуганным эвакуированным пришлось пережидать шторм внутри поврежденного здания, — пишут авторы материала.

Ранее сообщалось, что в Казани 27 марта установлен температурный рекорд.

Никита Егоров