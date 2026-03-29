ФНС может блокировать счета за несданную декларацию после 20 мая

Юрист напомнила, что отчет о доходах за 2025 год нужно подать до 30 апреля 2026 года

Федеральная налоговая служба России после 20 мая 2026 года может начать блокировать банковские счета россиян, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам члена научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксаны Мучараевой, операции по счетам могут быть приостановлены через 20 рабочих дней после истечения срока подачи декларации. Последний срок представления декларации приходится на 30 апреля 2026 года. Право налогового органа на такую меру действует в течение трех лет.

Мучараева напомнила, что граждане обязаны самостоятельно декларировать доходы в ряде случаев. Это касается, в частности, продажи недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока владения, получения дорогих подарков не от близких родственников, выигрыша в лотерею на сумму от 4000 рублей, доходов от сдачи имущества в аренду и доходов из зарубежных источников.

Юрист уточнила, что декларацию по форме 3-НДФЛ должны подавать не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также ряд других лиц.

Оплатить налог, рассчитанный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года. Если декларация подана с опозданием и счета были заблокированы, ограничения снимаются после ее представления. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня.

Кроме того, решение о приостановлении операций по счетам можно обжаловать сначала в административном, а затем в судебном порядке, добавила Мучараева.

Ранее «Реальное время» писало, что Минфин предложил подключить ФНС и ЦБ к контролю за переводами между гражданами.



Ариана Ранцева