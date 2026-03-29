Рэпера Oxxxymiron* вновь объявили в розыск в России

09:23, 29.03.2026

В базе МВД указано, что Мирон Федоров* разыскивается по статье УК РФ

Рэпера Oxxxymiron* вновь объявили в розыск в России
Фото: скриншот из видео «OXXXYMIRON - ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ "VLADTV" НА РУССКОМ» с канала « TMZ НА РУССКОМ»

МВД России повторно объявило в розыск рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*). Об этом пишет ТАСС.

— Федоров Мирон Янович* (настоящее имя музыканта) разыскивается по статье УК, — указано в карточке розыска.

24 марта 2026 года мировой судья судебного участка №206 города Санкт-Петербурга признал Федорова* виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента).

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.

Ариана Ранцева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

