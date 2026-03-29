В СПЧ сообщили о высокой вероятности возвращения Telegram в Россию

Команда мессенджера обсуждает выполнение российских требований, включая контроль экстремистских каналов

Есть высокая вероятность, что команда мессенджера Telegram выполнит требования российского законодательства, заявил ТАСС.

По словам председателя комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Ионова, переговоры с российской стороной могут привести к соблюдению условий, особенно в части борьбы с экстремизмом и каналов, представляющих угрозу национальной безопасности.

Ионов также отметил, что требования РФ к Telegram являются «абсолютно адекватной повесткой» и обсуждаются в команде мессенджера.

Ариана Ранцева