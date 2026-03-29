Новости технологий

20:40 МСК
Новости раздела
Технологии

В СПЧ сообщили о высокой вероятности возвращения Telegram в Россию

13:25, 29.03.2026

Команда мессенджера обсуждает выполнение российских требований, включая контроль экстремистских каналов

Есть высокая вероятность, что команда мессенджера Telegram выполнит требования российского законодательства, заявил ТАСС.

По словам председателя комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Ионова, переговоры с российской стороной могут привести к соблюдению условий, особенно в части борьбы с экстремизмом и каналов, представляющих угрозу национальной безопасности.

Ионов также отметил, что требования РФ к Telegram являются «абсолютно адекватной повесткой» и обсуждаются в команде мессенджера.

Ранее «Реальное время» писало, что до конца 2026 года не будут применять санкции за рекламу в Telegram и YouTube.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество

