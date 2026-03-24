«Крылья Барса» выиграли Кубок России по баскетболу на колясках

Казанская команда взяла недостижимый ранее трофей

«Крылья Барса» — новоиспеченные обладатели Кубка России! . Фото: предоставлено БК «Крылья барса»

В Санкт-Петербурге завершился финал Кубка России по баскетболу на колясках. В соревновании четырех сильнейших команд страны победу одержала команда «Крылья Барса». Казанцы обыграли сборную Санкт-Петербурга («БасКИ») со счетом 61:55. Это первая в истории победа казанцев, действующих чемпионов страны, в розыгрыше почетного трофея. Подробнее — в материале «Реального времени».

Эстафета от героических паралимпийцев

Первый официальный турнир 2026 года по баскетболу на колясках прошел на фоне блестящего выступления российских паралимпийцев в Италии и торжественного приема у президента России Владимира Путина. Это к вопросу о внимании к данной группе спортсменов, которое не должно ослабевать. Пока же мы видим, что в Питере собрались только четыре команды, без завсегдатаев из Тюмени и команды из Ульяновска, которая пропускает уже второй официальный старт подряд, не приехав в конце прошлого года на заключительный тур чемпионата России. Паралимпийский спорт и его развитие — это полностью прерогатива государства, и только большим государственным участием можно объяснить конкурентность наших чемпионов в Италии.

Благодаря надежному партнеру АО «ТАИФ» двукратные чемпионы России, «Крылья Барса», находятся на уровне развития профессиональных команд. Межсезонье казанцы заполнили товарищескими матчами с соперниками из Турции, а затем сами отправились в Анталью на предсезонный сбор.

И вышли на стартовый матч турнира с московским «Фальконом» наиболее подготовленной командой из квартета соискателей Кубка России. Счет открыл капитан москвичей Федор Юрку, сравнял его капитан казанцев Василий Кочетков — это важно с исторической точки зрения, поскольку речь идет о первых очках, набранных в новом сезоне.

Остановимся еще на паре деталей. Например, при счете 30:19 в пользу казанцев был проведен идеальный розыгрыш мяча, когда двигался только он и игрок «Крыльев Барса» Динар Камалиев. Выглядело это так, что он отдал передачу Всеволоду Салину и покатил к щиту соперников. Салин отпасовал Кочеткову, Василий вернул мяч Динару, который к тому моменту находился в убойной позиции и забил.

«Крылья Барса» — вы лучшие! Реальное время / realnoevremya.ru

Идеальные командные взаимодействия, сравниться с которыми могли только другие перемещения казанцев, когда уже во второй половине игры Кочетков, Альберт Багаманов и Владимир Кучин в шесть рук принесли еще два очка. Показательна была реакция москвича Александра Годжурова, который от досады всплеснул руками, не в силах как-либо противодействовать чемпионам. В итоге победа «Крыльев Барса» со счетом 57:42, добытая в желтой форме, символизирующей, скорее всего, добытое ранее чемпионство.

Как в старом добром хоккее с мячом

В другой игре стартового тура «БасКИ» из Санкт-Петербурга обыграли «Легион-Югру» из Нягани со счетом 75:32, обозначив тем самым уровень притязаний участников Кубка страны. Собрались три команды примерно одинакового класса, а четвертая послабее — прямо как в хоккее с мячом прошлого века, со сборными СССР и Швеции, чуть послабее выглядевшими финнами и аутсайдером в лице сборной Норвегии. Такое противостояние продлилось более 20 лет.

Переодевшись в черную форму, с которой болельщики ознакомились в противостоянии с турками, «Крылья Барса» разгромили «Легион-Югру» (86:29). А вот в игре Питера и Москвы ощущалась борьба: 62:45 в пользу хозяев площадки, команды из Северной столицы.

Любопытно, что до старта турнира были объявлены основной состав сборной России и список ближайших кандидатов в нее. От «Крыльев Барса» в сборной Камалиев, Кочетков, Салин в основе, Багаманов, Кучин и Виктор Кайнов в списке кандидатов. От Москвы шестеро в основе, включая президента «Фалькона» Александра Валова, и трое в списке кандидатов. Отметим также, что в числе сборников по три представителя Тюмени и Ульяновска, команды которых пропускали матчи Кубка, и один игрок из смоленской команды «Крепость».

Москвичи одержали первую победу в сезоне в третий день, будучи сильнее команды из Ханты-Мансийска, — 79:34. А остальных ожидал «раз, два, три, четыре, настоящий баскетбол в эфире», как выразился комментатор игры в момент предстартовой проверки микрофона. В простонародье это была битва двух титанов российского баскетбола на колясках, собравшая, кстати, достаточно народа на трибунах питерского спорткомплекса, со стен которого на происходящее глядели изображения Владимира Кондрашина и Александра Белова, двух легенд не только советского, но и мирового баскетбола.

С мячом Владимир Кучин. Реальное время / realnoevremya.ru

…Как в старом добром «Спартаке» Кондрашина

А с боковой линии за игрой наблюдал Геннадий Щетинин, экс-игрок ленинградского «Спартака», бывший подопечный Кондрашина и партнер таких звезд советского баскетбола, как Гришаев, Горин, Мальцев, Павлов, Харченков. Новый тренер «БасКИ» возобновил линию наставничества команды выходца из классического баскетбола, как это было во времена Андрея Макеева, умершего в 2021 году. Макеев, конечно, был игроком уровнем повыше, чем Щетинин, но и Геннадий Евгеньевич — человек с именем. Достаточно сказать, что при нем начинали свой путь в команде мастеров Карасев, Кисурин, Пашутин, то есть те, кого болельщики УНИКСа со стажем уже успели застать на паркете. Помощником Щетинина стал играющий тренер Дмитрий Ситников, плюс остался Анатолий Кириллов, который ранее совмещал обязанности игрока и главного тренера. Все как было ранее у «Крыльев Барса», когда Василий Кочетков «рулил» партнерами не только как самый опытный, но и по занимаемой должности играющего тренера.

Душевности матчу Питера и Казани придавал тот факт, что его комментировал капитан московского «Фалькона» Федор Юрку, которого необходимо поблагодарить. Отыграв матч против Нягани, он мог бы переместиться на трибуны, но сел за комментаторский пульт, давая зрителям более глубокое понимание игры, чем это мог сделать самый опытный человек со стороны.

Питер попал в число сборников квартетом игроков в основной состав и дуэтом в число кандидатов, но это не более чем «оптический обман зрения». Понятно, что в заключительный день группового этапа встретились лучшие команды страны на площадке, с лучшими тренерскими штабами на бровке.

«БасКИ» со старта ушел вперед и в какой-то момент достиг преимущества в 11 очков — 24:13. Но Казань минута за минутой, с каждым новым толчком коляски уничтожала этот отрыв, как сейчас потихоньку тает снег на улицах, медленно, но верно. В концовке третьей четверти точный бросок Кочеткова вывел «Крылья Барса» вперед — 34:35, технический фол вернул преимущество на табло хозяевам — 38:35.

Альберт Багаманов готовится к броску. Слева Всеволод Салин. Реальное время / realnoevremya.ru

«БасКИ» оЩЕТИНились

Казань не форсировала события, но уже в четвертой четверти не просто вышла вперед, а с помощью двух точных бросков Багаманова подряд добыла солидное преимущество — 42:47. Причем необходимо особо отметить Альберта, поскольку он забил как со средней дистанции, так и из-под кольца, продемонстрировав вариативность своего исполнительского мастерства.

Питер не был бы много лет непобедимым в российском баскетболе на колясках, если бы на глазах болельщиков и нового тренера с очень солидным игровым прошлым перестал бороться. Тем более что в составе «БасКИ» был Константин Тимофеев, который всего полгода назад промахнулся из-под кольца на последних секундах игры с Казанью, будучи совершено один. В советские времена была очень популярна песня «Что тебе снится, крейсер «Аврора», очень уместная в отношении Тимофеева. Пусть ему сейчас приснится, как он забивает, поскольку в данном случае Тимофеев был точен — 50:51. Кочетков броском со средней позиции сделал счет 50:53, казалось бы, обезопасив «Крылья Барса» за минуту и 7 секунд до конца игры. Не тут-то было, Ситников и Ермолинский приносят четыре очка, выводя хозяев площадки вперед — 54:53, и потратив на это минуту времени и тренерский тайм-аут Щетинина. Забить после тайм-аута — это показатель вершины тренерского мастерства, показатель того, что команда обучена. Нам на возможность ответить оставалось только семь секунд.



Артур Галстян готовится сделать передачу. Реальное время / realnoevremya.ru

Возвращаясь к игре в последние семь секунд — тренерский штаб «Крыльев Барса» тут же взял тайм-аут, и камера выхватила, как спокойно наставники казанцев «разжевали» своим подопечным, как те должны разыграть заключительную комбинацию. И тут начало «клинить» мозги у многих из тех, кто находился на площадке. Вначале питерец Андрей Литвяк стал блокировать Кочеткова еще до момента возобновления игры, когда капитан казанцев ехал к боковой линии, чтобы вбрасывать мяч, и мешать ему при этом недопустимо. Литвяк осознал ошибку, несколько раз извинился, Кочетков взял в руки мяч, и тренерский штаб Казани запросил второй тайм-аут вслед за первым. Наставник казанцев Сергей Чистов в экспресс-комментарии «Реальному времени» пояснил: «Я объяснил, кто вводит мяч в игру и куда должны были встать Багаманов с Салиным, чтобы Сева мог получить мяч, но они встали со стороны вбрасывания, и пришлось брать второй тайм-аут, чтобы все получилось».

В итоге казанцы встали правильно, а капитана «Крыльев» остался опекать питерец Евгений Ермолинский. Довелось затем услышать, что «Ермолинский не удержал Кочеткова». Это категорически не верно. Последние семь секунд игры необходимо смотреть не менее дести раз, чтобы проследить за действиями каждого игрока обеих команд. Только тогда можно будет увидеть, как просто, но эффективно сыграл Багаманов, который по диагонали уехал на другой конец площадки, увезя с собой очень цепкого питерца Василия Лайкова. В итоге питерец, памятуя о четырех подряд очках, набранных Альбертом, вообще не участвовал в защите. Владимир Кучин своими перемещениями раздергал сразу двух высоких игроков Питера — Литвяка и Ситникова, и последний остался стеречь Кучина под кольцом, откуда Владимир не промахивается. Артур Галстян «разменялся» с Тимофеевым, во-первых, блокировав его, чтобы Кочетков мог спокойно ехать по площадке. Во-вторых, эти двое закрыли дорогу питерцу Ермолинскому. В итоге Ермолинский, единственный из игроков хозяев, который четко пытался выполнить задачу — мешать Кочеткову, ничего не мог противопоставить Василию.

Броуновское «движение вверх» подопечных Чистова



Это, казалось бы, хаотичное, «броуновское» движение казанцев на площадке было «движением вверх» действующих чемпионов, которые за семь секунд разыграли обычную двойку: пас Кочеткова на абсолютно свободного партнера по команде Салина, «скрестное» движение, после которого они поменялись местами на площадке, и ответный пас Салина на Кочеткова. Идеально с точки зрения взаимодействий двух игроков с мячом! Великолепно с точки зрения командных взаимодействий остальной троицы, максимально затруднившей возможность перемещения соперников! Восхитительно, если смотреть на это со стороны!

Особенно показательна была реакция одной из питерских болельщиц, которая схватилась за голову уже в момент получения Кочетковым мяча. В убойной позиции, без малейшего сопротивления, поскольку маячившая напротив рука невысокого «копейки» Ермолинского, сделавшего все, что было в его силах, не была проблемой для Кочеткова.

Олицетворение побед «Крыльев Барса»: талант тренерского штаба в лице наставника Сергея Чистова, государственная поддержка в лице раиса РТ Рустама Минниханова и исполнительское мастерство игроков в лице капитана Василия Кочеткова. Реальное время / realnoevremya.ru

Партнеры по команде сделали все, чтобы самый результативный игрок Казани не встретил никакого сопротивления при завершении эпизода, потратил две секунды на то, чтобы прицелиться, выдохнуть и спокойно, от щита, положить мяч в кольцо. Гениально!



Казанцы снова вернулись к желтому цвету формы

Полуфиналы проходили по разному сценарию. Казань разгромила Нягань, а Питер испытал серьезное сопротивление московского «Фалькона», победив только со счетом 63:56. Но тут еще важно было психологическое преимущество казанцев перед финалом, поскольку теперь «сон Тимофеева» мог сниться одновременно всей пятерке Питера. Возвращаясь к той самой совокупности психологии (два подряд обиднейших поражения) и физического состояния (больше потраченных накануне сил, на два часа меньше на процесс восстановления), «Крылья Барса» выходили на площадку, будучи фаворитами.

Единственное изменение — казанцы снова вернулись к желтому цвету формы. Если говорить о составе, то со старта вышли опытные Камалиев и Кайнов, оставляя в запасе молодых Галстяна и Салина, выехавших на площадку только при счете 14:12 в пользу «барсов». Выход на площадку молодежи казанцев на продолжительное время установил счет на табло 21:14, что вполне устраивало болельщиков казанской команды. Увы, вскоре питерцы сократили счет до минимума — 20:21, пока Багаманов из-под кольца не принес нужные два очка «барсам».

Виктор Кайнов в финале забил очень важные штрафные. Реальное время / realnoevremya.ru

Счет 22:23 по итогам первой половины фиксировал крайне низкую результативность обеих команд, преимущество обороны над нападением. По ходу третьей четверти Питер успел создать себе преимущество в счете в 6 очков и растерять его ближе к концу — 37:37. Что было обидно: Питер имел преимущество в подборах под кольцом «барсов», подчас забивая со второй, с третьей попытки. Снова минус 6 по ходу заключительной четверти, и снова Казань настигает в счете — 53:53. Но настораживало, что «барсы» постоянно были в роли догоняющих. Тем не менее они догнали (55:55), после чего забросили 6 очков подряд. 61:55 — победа «Крыльев Барса», завоевавших первый Кубок в своей истории.

В концовке сказалась накопившаяся за четыре дня соревнований усталость возрастных лидеров Питера, более длинная скамейка победителей, великолепный Кочетков, забросивший две «трешки», раздававший пасы, после которых невозможно было промахнуться. Главное, что Казань перешагнула через последний барьер, который у нее оставался, выиграв долгожданный Кубок страны.