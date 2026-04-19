«Центр информационных технологий Татарстана» ищет поставщика ПО за 4,2 млрд рублей

Заявки от участников принимаются с 17 апреля по 4 мая 2026 года

Фото: Артем Дергунов

АО «Центр информационных технологий Татарстана» проводит крупный электронный аукцион на предоставление лицензий для использования программных продуктов.

Максимальная стоимость контракта может составить 4,2 миллиарда рублей, при этом предельный размер одного договора установлен в 3,5 миллиарда рублей, а второго — в 1,5 млрд рублей.

Заявки на участие принимаются с 17 апреля по 4 мая 2026 года.

Финансирование закупки осуществляется за счет собственных средств заказчика, при этом предусмотрена возможность увеличения объема поставляемого программного обеспечения при заключении договора.

Ранее Татарстан вошел в число передовых регионов по цифровизации. «Наши сервисы становятся удобными только потому, что люди ими пользуются, пишут замечания и предлагают идеи», — заявил министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

Наталья Жирнова