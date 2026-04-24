Минпромторгу предложили распространить техсбор на электронику на зарубежных поставщиков

Иначе это создает неравные условия конкуренции и может стимулировать уход отечественных компаний

Ассоциация производителей и продавцов электроники и бытовой техники (РАТЭК) обратилась в Минпромторг с предложением распространить размер технологического сбора с продаж электроники, который планируют взимать с сентября, на иностранных продавцов. Об этом пишут «Известия».

Проект постановления правительства, регулирующий порядок уплаты сбора для российских импортеров и производителей, не учитывает иностранных продавцов. Это, по мнению ассоциации, создает неравные условия конкуренции, формирует ценовое преимущество зарубежных поставщиков и может стимулировать уход отечественных компаний в трансграничные схемы торговли через зарубежные интернет‑магазины. РАТЭК предлагает проработать эту схему.

Напомним, технологический сбор — это инициатива Минпромторга и Минфина, которая по сути представляет собой новый налог. При этом для российских производителей предусмотрена компенсация уплаченного налога через механизмы господдержки.

Рената Валеева