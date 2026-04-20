ChatGPT испытал глобальный сбой

Жалобы начали поступать с 17:04 мск, больше всего — из Великобритании, где зафиксировано около 3 800 сообщений

Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщают о неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 17:04 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Великобритании — около 3 800. Также о неполадках сообщают в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран.

Некоторые пользователи отмечают сбои в работе сайта разработчика — компании OpenAI, а также веб-браузера компании, следует из данных Downdetector.

Помимо этого, по миру сообщается о сбоях в работе ряда других чат-ботов и ИИ-ассистентов, в частности Gemini от Google, Microsoft Copilot, а также разработанного компанией Anthropic Claude AI.

Ариана Ранцева