ФАС: Apple могла нарушить закон о конкуренции, удалив Telega
Ранее сервис Telega заподозрили в утечках переписок, после чего Apple пометила приложение как вредоносное и удалила из App Store
Компания Apple могла нарушить российский закон о защите конкуренции, удалив приложение Telega из App Store. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет «Интерфакс».
— Это не первый сигнал в отношении Apple... Нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой соответствующие правовые последствия, — отметили в ведомстве.
Ранее сервис Telega заподозрили в утечках переписок. После этого Apple начала ограничивать доступ к приложению на iPhone, пометив его как вредоносное, и удалила из App Store.
