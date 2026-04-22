ФАС: Apple могла нарушить закон о конкуренции, удалив Telega

Компания Apple могла нарушить российский закон о защите конкуренции, удалив приложение Telega из App Store. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет «Интерфакс».

— Это не первый сигнал в отношении Apple... Нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой соответствующие правовые последствия, — отметили в ведомстве.

Ранее сервис Telega заподозрили в утечках переписок. После этого Apple начала ограничивать доступ к приложению на iPhone, пометив его как вредоносное, и удалила из App Store.

Ариана Ранцева