В Татарстане инвестируют миллиард в развитие связи

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с гендиректором ПАО «МТС» Инессой Галактионовой. Главной темой обсуждения стало развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровизация региона, сообщает пресс-служба раиса РТ.

В ходе встречи стало известно, что в 2026 году планируется направить 1,1 миллиарда рублей на развитие сотовой связи в Татарстане.

За 2025 год МТС установил 236 новых базовых станций в республике, включая 41 станцию в сельских населенных пунктах, что позволило реализовать программу по устранению цифрового неравенства. Кроме того, было расширено покрытие сети LTE в ряде городов республики, а также развернута сеть Wi-Fi в шести городских округах.

Ранее МТС и МЧС запустили в Татарстане систему мониторинга и прогнозирования паводка.

Наталья Жирнова