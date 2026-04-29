Татарстан вошел в топ-7 регионов по развитию роботизации в РФ

Исследователи изучили 54 региона и объединили в композитный индекс фактический уровень роботизации и зафиксированный спрос со стороны предприятий

Фото: Динар Фатыхов

Калужская, Самарская, Московская, Ленинградская области, а также Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край вошли в список регионов-лидеров рейтинга по развитию рынка роботизации в России. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ по итогам соответствующего исследования.

Компания «Интрэд» (Technored) при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК) опубликовала итоги исследования о том, как роботы меняют промышленность в России. При составлении рейтинга исследователи изучили 54 региона и объединили в композитный индекс два параметра: фактический уровень роботизации на основе официальных данных Росстата и зафиксированный спрос со стороны предприятий.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Директор департамента по развитию продукта Technored Евгений Сайног, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что индекс роботизации регионов — первая в России модель, которая отвечает на вопрос, куда регион движется. По его словам, роботизация в России развивается не по административной, а по промышленной логике. В первой семерке — Калужская, Самарская, Московская области, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Там, где есть концентрация обрабатывающих производств, экономика внедрения и управленческая готовность, формируются реальные центры роста.



Ариана Ранцева