В школах Татарстана начнут проверять контрольные и домашние работы с помощью ИИ

При этом технологии не заменят учителей, заверил первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов

В Татарстане планируют использовать ИИ при проверке контрольных и домашних работ в школах. Об этом сообщил первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов на брифинге кабмина РТ.

— В будущем мы планируем также интегрировать искусственный интеллект, разные его механизмы для подготовки отчетности, аналитики в системе образования. Для того чтобы сузить те рутинные задачи, которые у нас в системе образования имеют место. Это в первую очередь самое распространенное — проверка контрольных работ, домашних заданий, — сказал он.

Со слов Музипова, Мнобрнауки республики планирует проверить типовые и стандартные работы на автосистему, что поможет снизить нагрузку на преподавателей. Также планируется, что ИИ обеспечит эффективность оценивания благодаря единым критериям проверки во всех образовательных учреждениях Татарстана.

При этом замминистра отметил, что ИИ никогда не заменит учителей, а лишь поможет им облегчить их работу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 5 млрд рублей на программу развития ИИ.

Никита Егоров