Российский ИТ-экспорт может вырасти до 118 млрд по итогам 2025 года

Среди наиболее перспективных направлений эксперты называют электронные государственные сервисы и кибербезопасность

Это на 15% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании АНО «Цифровая экономика», по данным «Ведомостей».

Рост связан с увеличением внешнего спроса на российские цифровые решения. За рубежом востребованы прикладные ИТ-продукты, которые решают конкретные задачи бизнеса и государства.

Среди наиболее перспективных направлений эксперты называют электронные государственные сервисы, кибербезопасность, корпоративную защиту данных и платформенные цифровые решения.

Как отметила гендиректор AHO «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова, дополнительным фактором роста стало развитие отечественного программного обеспечения и его продвижение на внешних рынках.

Анна Пехенко