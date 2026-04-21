Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление контента с призывами к экстремизму
Мессенджер привлекли к ответственности за нарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ
Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за неудаление информации об экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного интернет‑ресурса информации или интернет‑страницы).
— Признать Telegram Messenger Inc. виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей, — огласила решение судья.
Протокол был составлен за отказ мессенджера удалять контент с призывами к экстремистской деятельности.
16 марта суд Москвы оштрафовал мессенджер на общую сумму 35 млн рублей за пять эпизодов неудаления информации по той же статье КоАП РФ.
