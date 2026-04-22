Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN

В марте источники сообщили о планах властей РФ ввести плату за использование VPN‑сервисов

Российские телеком‑операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN‑трафик, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В марте Forbes со ссылкой на источники писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN‑сервисов. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

По данным «Ведомостей», ввести дополнительную плату планировалось с 1 мая, а в середине апреля телекомкомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку.

— Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из‑за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты, — пишет издание.

Источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, рассказал, что каждая телекомкомпания по‑своему трактует требование. Сейчас все находится в фазе регулярных обсуждений. Кто‑то готов выполнять требование с 1 мая, а кому‑то потребуется время до осени, чтобы настроить биллинговые системы по‑новому.

Представители T2, «МегаФона», «Билайна» и МТС отказались от комментариев.

Напомним, крупные российские интернет-сервисы частично ограничили доступ для пользователей, применяющих средства обхода блокировок.



Рената Валеева