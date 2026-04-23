ICL Services представила на форуме «Заправка 4.0» цифровое решение ICL.Retail для автозаправочных станций

Фото: предоставлено пресс-службой ГК ICL

23 апреля в Москве состоялся всероссийский АЗС форум «Заправка 4.0», который собрал профессионалов топливного рынка, представителей бизнеса и ИТ для обсуждения цифровизации, запуска новых форматов АЗС и стратегий развития отрасли. Продуктово-сервисная компания ICL Services приняла участие в событии с собственным демо-стендом, где представила решение для топливного ретейла — сенсорную кассу, работающую на специализированном кассовом ПО ICL.Retail.

Программное обеспечение ICL.Retail уже хорошо известно на рынке и активно внедряется экспертами ICL Services в инфраструктуры заказчиков. В отличие от индустриальных решений для розницы, топливного налива и ресторанов, оно позволяет формировать комплексный чек на продукцию кафе, товаров НП с возможностью применения единого набора акций и использованием единой системы лояльности.

Система обеспечивает контроль за продажами топлива, автоматизацию зон самообслуживания, позволяет управлять товарными запасами и поведением покупателей. На форуме «Заправка 4.0» ПО было представлено на кассовом аппарате с сенсорными экранами кассира и покупателя — такая конфигурация обеспечивает рекламную площадь прямо на кассе, где клиент уже готов потратить деньги и точно смотрит на экран. Помимо прочего, ICL.Retail не требует наличия серверов на АЗС, а сами кассы могут работать офлайн, что критически важно для бесперебойной работы.

«Форум «Заправка 4.0» стал отличной площадкой для обсуждения с коллегами актуальных вызовов и инноваций рынка. Нам удалось продемонстрировать наше решение представителям региональных АЗС — как не просто инструмент для обслуживания клиентов, а единый центр управления быстрорастущим бизнесом», — комментирует Галина Мусина, руководитель портфеля решений и сервисов по ретейлу в ICL Services.

