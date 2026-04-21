Тим Кук покинет пост гендиректора Apple осенью 2026 года — его сменит Джон Тернус

Он присоединился к Apple в 1998 году, а в 2011‑м сменил Стива Джобса

Гендиректор американского технологического гиганта Apple Тим Кук покинет свой пост осенью 2026 года. Его сменит Джон Тернус, который в компании отвечает за аппаратное обеспечение.

— Apple объявила, что Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице‑президент отдела разработки аппаратного обеспечения, станет следующим генеральным директором с 1 сентября 2026 года. Переход, который был единогласно поддержан советом директоров, стал следствием вдумчивого долгосрочного процесса планирования преемственности, — указывается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Тим Кук присоединился к Apple в 1998 году, а в 2011‑м занял должность исполнительного директора — после ухода Стива Джобса. За 15 лет на посту CEO он поднял капитализацию компании примерно с $350 млрд до $4 трлн (рост более чем на 1000%), а ежегодный доход Apple вырос почти в четыре раза. В новой роли исполнительного председателя Кук сосредоточится на отношениях с регуляторами по всему миру.

Джон Тернус начал работать в Apple в 2001 году, а в 2013‑м стал вице‑президентом по аппаратному обеспечению. Отмечается, что он сыграл крайне важную роль во внедрении линеек ряда новых продуктов компании, в том числе планшетов iPad, наушников AirPods, а также нескольких поколений iPhone, Mac и Apple Watch. До прихода в Apple Тернус получил образование в области машиностроения в Пенсильванском университете и работал инженером в Virtual Research Systems.

Кроме того, в рамках кадровых изменений Артур Левинсон, который на протяжении 15 лет занимал должность неисполнительного председателя совета директоров, с 1 сентября 2026 года станет ведущим независимым директором.

Рената Валеева