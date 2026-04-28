Новости технологий

23:49 МСК
Новости раздела
Технологии

Минцифры предложило платить за международный трафик сверх лимита

21:59, 28.04.2026

Стоимость может составить около 150 рублей за 1 ГБ. Эксперты отмечают, что технически отделить трафик VPN от обычного почти невозможно

Минцифры предложило платить за международный трафик сверх лимита
Фото: Динар Фатыхов

Минцифры прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного интернет-трафика для пользователей мобильной связи. Это позволит бороться с нелегальными сервисами для обхода блокировок, сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость может составить около 150 рублей за 1 ГБ. Однако, по мнению экспертов, технически отделить трафик VPN от обычного интернет-трафика практически невозможно. Полное ограничение международного обмена привело бы к деградации многих систем, предупредили специалисты.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество

Новости партнеров

Читайте также