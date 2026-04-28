Минцифры предложило платить за международный трафик сверх лимита
Стоимость может составить около 150 рублей за 1 ГБ. Эксперты отмечают, что технически отделить трафик VPN от обычного почти невозможно
Минцифры прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного интернет-трафика для пользователей мобильной связи. Это позволит бороться с нелегальными сервисами для обхода блокировок, сообщает «Коммерсантъ».
Стоимость может составить около 150 рублей за 1 ГБ. Однако, по мнению экспертов, технически отделить трафик VPN от обычного интернет-трафика практически невозможно. Полное ограничение международного обмена привело бы к деградации многих систем, предупредили специалисты.
