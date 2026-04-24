OpenAI выпустила «самую умную» ИИ-модель GPT-5.5

Новая модель быстрее понимает цели пользователя, умеет писать и отлаживать код, анализировать данные

Американская компания OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT, представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.5. В компании назвали ее самой умной и интуитивно понятной на сегодняшний день.

— Мы выпускаем GPT-5.5, нашу самую умную и интуитивно понятную модель на сегодняшний день, что является следующим шагом к новому способу выполнения работы на компьютере, — говорится в релизе OpenAI.

Новая модель быстрее понимает, что хочет пользователь, и может взять больше работы на себя. GPT-5.5 может анализировать данные в интернете, создавать документы и таблицы, управлять программным обеспечением и переключаться между разными инструментами для выполнения одной задачи. Модель способна самостоятельно планировать сложные многоэтапные задачи и проверять итоговый результат, не требуя контроля на каждом шагу.

OpenAI также усилила меры безопасности: модель прошла расширенное тестирование, включая сценарии кибербезопасности.

GPT-5.5 уже доступна пользователям ChatGPT с подпиской Plus, Pro, Business и Enterprise, а также в сервисе Codex. Более продвинутая версия GPT-5.5 Pro предназначена для тарифов Pro, Business и Enterprise. Доступ через API будет добавлен позднее.



Ариана Ранцева