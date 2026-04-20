Apple продлила действие товарных знаков в России до 2036 года

10:20, 20.04.2026

Среди продленных товарных знаков — логотип компании в виде яблока

Apple продлила действие товарных знаков в России до 2036 года
Американская компания Apple продлила на 10 лет срок действия исключительного права на два товарных знака, зарегистрированных впервые в 1986 году, для электронных приборов, микрочипов и электронных схем, а также компьютеров и программ для них, пишет ТАСС.

Среди продленных товарных знаков — логотип компании в виде яблока. Заявки на продление подавались несколько раз, в последний раз — до 2026 года. Согласно данным Роспатента, новая дата истечения срока действия товарных знаков — 2036 год.

В 2022 году Apple объявила о приостановке продаж своей продукции в России.

Напомним, Apple сохранит для российских пользователей доступ к личному контенту после окончания платной подписки iCloud+. В поддержке подчеркнули, что такие условия будут действовать только для владельцев российских аккаунтов.

Рената Валеева

