Россияне пожаловались на недоступность приложений банков и маркетплейсов РФ за границей

В АТОР сообщили, что проблема нарастает, а с 17 апреля Mах начал блокировать сервисы обхода блокировок, затрудняя коммуникацию

Российские туристы за рубежом сталкиваются с проблемами доступа к отечественным онлайн-сервисам. Как сообщает «Коммерсантъ», жалобы поступают с популярных направлений — из Турции, Египта и Таиланда. При подключении к гостиничному Wi-Fi или местным мобильным сетям перестают открываться государственные порталы, банковские приложения, маркетплейсы и сервисы бронирования, сообщает «Коммерсантъ».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что проблема пока не носит системного характера, однако ее масштаб постепенно увеличивается. По его словам, в борьбе с использованием сервисов для обхода блокировок доступ к большинству информационных и туристических ресурсов остается заблокированным. Он рекомендовал туристам иметь российскую сим-карту с достаточным объемом трафика, чтобы, например, докупить бронирование или поменять билеты.

Мурадян добавил, что с 17 апреля платформа Max также начала блокировать работу при обнаружении сервисов для обхода блокировок, что осложняет коммуникацию за границей.

Ариана Ранцева