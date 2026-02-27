В Татарстане не хватает около 60 экспертов-криминалистов

В республике более 400 специалистов, при этом некоторые сотрудники загружены на 3–4 месяца вперед

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году сотрудники экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел по Татарстану приняли участие более чем в 11 тыс. осмотров мест происшествий. Об этом сообщил начальник Экспертно-криминалистического центра МВД по Татарстану полковник полиции Анас Мухаметзянов.

За год выполнено свыше 16 тыс. экспертиз по материалам уголовных дел. Также проведено более 11 тыс. исследований в рамках оперативно-разыскной деятельности и проверок сообщений о преступлениях.

С использованием экспертно-криминалистических учетов установлены совпадения по 2 617 фактам, что способствовало раскрытию преступлений.

При этом в МВД Татарстана работают более 400 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, однако штат остается не полностью укомплектованным.

По данным ведомства, не хватает около 60 специалистов. Требуются геологи, химики, а также эксперты в области компьютерных исследований и строительных экспертиз.

Как уточнил Анас Мухаметзянов, специалисты по компьютерной экспертизе расписаны на 3–4 месяца вперед. Дефицит кадров связан с ростом числа преступлений в интернете.

Ариана Ранцева