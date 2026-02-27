Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о взятке

Антон Джалябов подозревается в получении около 30 млн рублей, дело расследует СКР

Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, его задержали накануне в Санкт-Петербург после допроса. Он подозревается в получении взяток на общую сумму около 30 млн рублей.

Инкриминируемые эпизоды, по информации источника, связаны с работой Джалябова в компании «Газпром-инвест-Надым». Уголовное дело находится в производстве СКР.

В пятницу следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. По версии следствия, взятки передавались подрядчиками за подписание фиктивных актов о приемке выполненных работ.

Ариана Ранцева