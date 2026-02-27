Глава Бодайбинского поселения Алексей Ботвин задержан

Ранее в городе ввели режим ЧС из-за аварии, без тепла и воды оставались более 1,5 тыс. человек

Глава Бодайбинского городского поселения Иркутской области Алексей Ботвин задержан. Об этом пишет ТАСС. Причины задержания не уточняются.

По данным сайта администрации, Алексей Ботвин занимает должность главы поселения.

Утром 30 января в Бодайбо был введен режим повышенной готовности из-за аварии в системах водо— и теплоснабжения. Без тепла и воды остались более 1,5 тыс. человек. В начале февраля введен режим ЧС регионального уровня.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проведены обыски в администрации поселения и на предприятии теплоснабжения.

Теплоснабжение в городе восстановлено. Сейчас продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения и водоотведения.



Ариана Ранцева