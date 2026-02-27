Поволжье ждет более холодное начало весны

Из-за более низких температур начало сезона пыльцы сместится по сравнению с 2025 годом

Фото: Динар Фатыхов

Начало весны в 2026 году ожидается более холодным по сравнению с прошлым годом, в том числе в европейской части России — в Центральной России, Поволжье, на Урале и Северо-Западе. Об этом «Реальному времени» сообщил сервис «Яндекс Погода».

По данным сервиса, из-за понижения температур сезон цветения и пыльцы начнется позже, чем в 2025 году. В зависимости от региона старт весны может приходиться на разные месяцы и варьироваться из года в год.

Метеорологи также представили исследование продолжительности вегетационного периода. Среди городов-миллионников наибольшая средняя продолжительность зафиксирована в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Наименьшая длительность сезона и самая краткосрочная опасность для аллергиков отмечены в Чукотке, Магаданской области, Республике Алтай, Красноярском крае, Якутии, Архангельской области, Тыве, Бурятии, Забайкальском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее «Реальное время» писало, что рост обращений к аллергологам в 2025 году превысил показатели на 75%.

Ариана Ранцева