В МВД Татарстана разработали методы выявления синтетических наркотиков

Речь идет о веществах, включая «дизайнерские» наркотики, продаваемые под видом бытовых товаров

По данным Министерства внутренних дел по Татарстану, разработаны методы выявления распространенных синтетических и иных наркотических средств, включая так называемые «дизайнерские» вещества, которые реализуются под видом бытовых товаров.

Лаборатория специальных видов экспертиз позволяет проводить исследования различных наркотических средств, в том числе «спайсов», амфетамина и экстази.

Ранее «Реальное время» писало, что в России число инъекционных наркопотребителей снизилось почти на 65%.

Ариана Ранцева