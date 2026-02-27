Новости общества

Суд признал Pussy Riot* экстремистской организацией

11:19, 27.02.2026

Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете деятельности объединения в России

Фото: Артем Дергунов

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Тверского районного суда города Москвы о признании объединения «Панк-группа Pussy Riot»* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации, сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Административная коллегия суда оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу.

Ранее «Реальное время» писало, что в Госдуме допустили, что могут признать Telegram экстремистской организацией.

Справка

*организация признана экстремисткой, деятельность является запрещенной на территории РФ

