Суд признал Pussy Riot* экстремистской организацией
Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете деятельности объединения в России
Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Тверского районного суда города Москвы о признании объединения «Панк-группа Pussy Riot»* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации, сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Административная коллегия суда оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу.
Ранее «Реальное время» писало, что в Госдуме допустили, что могут признать Telegram экстремистской организацией.
Справка
*организация признана экстремисткой, деятельность является запрещенной на территории РФ
