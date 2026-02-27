Путин поручил до апреля расширить доступ к ряду сервисов

В перечень задач вошли интернет-сервисы для диабетиков, предложения по ГОСТу для новостроек и продажа лекарств через «Почту России»

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений с установленными сроками исполнения.

До апреля необходимо включить в белые списки интернет-сервисы для людей с диабетом. Также поручено предусмотреть в законодательстве возможность продажи лекарственных препаратов через Почту России.

К апрелю ожидаются предложения по разработке ГОСТа на внутреннюю отделку новостроек и включению соответствующих требований в проектную документацию.

Отдельно поручено провести мониторинг мер по продлению работы детских садов с учетом графика родителей, а также проверить порядок назначения детских пособий многодетным семьям.

В сфере поддержки бизнеса предусмотрено, что в 2026 году должен быть обеспечен переходный период для выбора малого предпринимательства оптимального налогового режима.

Министерству энергетики РФ совместно с регионами поручено до марта восстановить системы тепло— и электроснабжения.

Ранее «Реальное время» писало, что Путин поручил изменить условия льготной ипотеки для семей с детьми.

Ариана Ранцева