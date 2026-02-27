В Татарстане на учет поставили около 35 тыс. генотипов

С 2025 года началась добровольная геномная регистрация, ею воспользовались 555 человек

Фото: Максим Платонов

С 8 мая 2023 года в Министерстве внутренних дел по Татарстану ведется работа по геномной регистрации новых категорий лиц. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Экспертно-криминалистического центра МВД по Татарстану полковник полиции Анас Мухаметзянов.

В 2024 году к ним добавлены близкие родственники пропавших без вести, а с 1 января 2025 года — лица, подвергнутые административному аресту. С 2023 года по настоящее время на учет поставлены генотипы около 35 тысяч человек, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

В 2025 году также начато предоставление услуги добровольной геномной регистрации граждан. На учет поставлены 555 человек этой категории.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдума утвердила обязательную геномную регистрацию для военнослужащих.

Ариана Ранцева