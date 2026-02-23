Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи на IX съезде в Пхеньяне

Нынешний съезд «полностью поддержал и одобрил» это решение

На проходящем в Пхеньяне IX съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) принято решение о переизбрании лидера страны Ким Чен Ына на пост Генерального секретаря партии. Об этом сообщает ЦТАК.

Выборы главы ТПК являются «важнейшим делом, от которого зависят руководящая сила партии и будущее Родины и народа». Агентство подчеркивает, что нынешний съезд «полностью поддержал и одобрил» предложение о переизбрании Ким Чен Ына на высший пост партии, назвав это решение имеющим «самое большое значение» для работы съезда, который является высшим руководящим органом ТПК.

IX съезд Трудовой партии Кореи начался в Пхеньяне 19 февраля. В работе форума принимают участие 224 члена центрального руководящего органа восьмого созыва и 4 776 делегатов, избранных от партийных организаций, что в сумме составляет около 5 тыс. человек. В качестве наблюдателей на съезде присутствуют также около 2 тыс. человек.

Ким Чен Ын возглавляет ТПК с мая 2016 года.

Рената Валеева