Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после ночных ограничений

11:11, 23.02.2026

МЧС сообщило о снятии ограничений в 10:55 мск

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к работе в штатном режиме, сообщили в МЧС.

скриншот приложения МЧС

Несмотря на открытие неба, расписание рейсов остается существенно скорректированным. На данный момент в международном аэропорту «Казань» задерживаются 20 рейсов на вылет и 14 на прилет.

Рената Валеева

