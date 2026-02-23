Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после ночных ограничений

МЧС сообщило о снятии ограничений в 10:55 мск

В Татарстане сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к работе в штатном режиме, сообщили в МЧС.

скриншот приложения МЧС

Несмотря на открытие неба, расписание рейсов остается существенно скорректированным. На данный момент в международном аэропорту «Казань» задерживаются 20 рейсов на вылет и 14 на прилет.

Рената Валеева