В аэропорту Казани из-за угрозы атаки БПЛА задержаны более 30 рейсов

Наиболее сложная ситуация сложилась с рейсами в Дубай

Фото: Максим Платонов

В казанском аэропорту задерживаются 20 рейсов на вылет и 14 на прилет. Временные ограничения были введены еще ночью в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Наиболее сложная ситуация сложилась с рейсами в Дубай — один из бортов задержан на 19 часов, второй — на 6 часов. Пассажиры рейса в Омск будут ожидать вылета примерно 11 часов. Существенные корректировки затронули и региональные направления:

в Самару, Уфу и Москву — задержки составляют до 5 часов;

остальные рейсы вылетают с опозданием от 1 до 2 часов.

Аналогичная ситуация наблюдается с прибывающими бортами. Почти на 11 часов опаздывает самолет из Омска. Также со значительным отставанием от графика ожидаются рейсы из:

Москвы (задержка 6 часов);

Красноярска и Санья (задержка 4 часа);

другие борта прибывают с опозданием от часа до двух.

Режим ограничения полетов в регионе сохраняется. В Татарстане уже более 10 часов действует режим повышенной бдительности из-за угрозы БПЛА.

Рената Валеева