Гидрометцентр: в Татарстане 24 февраля ожидается сильный ветер
Скорость порывов будет достигать 15–18 метров в секунду
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. На регион надвигается сильный ветер.
По прогнозам синоптиков, ночью и днем 24 февраля на территории Татарстана местами ожидается резкое усиление ветра. Скорость порывов будет достигать 15—18 метров в секунду.
В Казани в этом сезоне выпало 193,5 мм осадков, в итоге в городе уже побит рекорд самой снежной зимы последнего десятилетия — 2023—2024 гг. — 180 мм осадков. Как были усвоены уроки позапрошлой зимы, в какие суммы обходится бюджету уборка снега и какие требования к ней прописываются в документах, разбиралось «Реальное время».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».