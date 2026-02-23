Евросоюз расширил санкции, включив в список российских судей и прокуроров

В список попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь

Евросоюз ввел санкции в отношении восьми российских граждан, ответственных за нарушения прав человека и подавление оппозиции. В список попали три начальника исправительных колоний, начальник следственного изолятора, два судьи, прокурор и старший следователь. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Одновременно с этим ЕС продлил действие уже действующих антироссийских санкций на год — до 24 февраля 2027 года.

Само согласование 20-го пакета санкций против России оказалось затруднительным. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь согласия по новому пакету на встрече в Брюсселе 23 февраля, однако работа над ним продолжится.

Предложенный Еврокомиссией 6 февраля 20-й пакет санкций включает в себя полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, а также расширение списка санкционированных танкеров до 640 судов. Кроме того, планируется ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание для танкеров-газовозов и ледоколов.

Рената Валеева