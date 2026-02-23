Сийярто назвал блокировку транзита нефти по «Дружбе» политическим шантажом Украины

Трубопровод «Дружба» не подвергался российским ударам и не имеет физических повреждений, заявил венгерский министр иностранных дел

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг утверждения руководства Украины о невозможности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из‑за его повреждения российской стороной. Об этом он заявил перед началом встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По словам венгерского министра, трубопровод «Дружба» не подвергался российским ударам и не имеет физических повреждений. Соответственно, отсутствуют какие‑либо технические препятствия для возобновления его работы. Сийярто подчеркнул, что остановка транзита — это политическое решение Киева, которое он расценивает как шантаж. Цель, по мнению главы МИД Венгрии, — заставить Будапешт изменить позицию по вопросу вступления Украины в ЕС и по ряду других тем.

Петер Сийярто также высказал предположение, что Украина координирует свои действия с венгерской оппозицией и Брюсселем в преддверии парламентских выборов в Венгрии. Он выразил разочарование позицией лидеров ЕС, которые, по его словам, не предпринимают попыток оказать давление на Украину для возобновления транспортировки нефти на венгерские нефтеперерабатывающие заводы.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства раскритиковал поведение Еврокомиссии, заявив, что она ведет себя так, будто является «украинской комиссией», и защищает интересы Украины, а не стран — членов ЕС. «В это трудно поверить», — добавил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сийярто подтвердил, что Венгрия продолжит блокировать инициативы Евросоюза в поддержку Украины до тех пор, пока не возобновится транзит нефти по «Дружбе». «Как только украинцы возобновят поставки, мы пересмотрим наше решение. Мяч на их стороне», — подчеркнул министр. Он еще раз акцентировал внимание на том, что Украина не имеет права ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, и потребовал немедленно возобновить транзит нефти.

В качестве конкретной меры давления Будапешт уже реализовал свое намерение: Венгрия заблокировала принятие 20‑го пакета санкций ЕС против России в связи с остановкой поставок по трубопроводу «Дружба».



Рената Валеева