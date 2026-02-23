Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года

Соответствующий документ опубликован в «Официальном журнале ЕС»

Евросоюз продлил действие экономических и индивидуальных санкций, введенных против России, еще на один год — до 24 февраля 2027 года. Соответствующий документ опубликован в «Официальном журнале ЕС».

Согласно решению, во втором абзаце 10-й статьи ранее принятого решения 2022/266 дата действия ограничительных мер изменяется с 24 февраля 2026 года на 24 февраля 2027 года.

Это решение было принято на фоне продолжающихся дискуссий внутри Евросоюза относительно ужесточения ограничительных мер. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что 23 февраля на заседании Совета по иностранным делам будет обсуждаться принятие нового, 20-го по счету, пакета санкций против РФ. Однако Каллас тогда подчеркнула, что прогресс по этому вопросу маловероятен из-за сопротивления со стороны нескольких стран-членов ЕС.

Рената Валеева