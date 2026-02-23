Новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться в конце недели

Главной темой обсуждения, по словам главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, останется территориальный вопрос

Фото: Динар Фатыхов

Следующий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта может состояться уже в конце текущей недели, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос о сроках, Буданов* ответил: «Я думаю, в конце недели». Главной темой обсуждения, по его словам, останется территориальный вопрос.

При этом Буданов* не смог подтвердить возможность встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что украинская сторона поднимала этот вопрос.

Ранее, со ссылкой на источник, сообщалось о вероятном проведении нового раунда переговоров в Женеве 26 февраля.

Предыдущие консультации по Украине прошли 17—18 февраля в Женеве при участии представителей США. По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, переговоры были сложными, но конструктивными, и он анонсировал новый раунд «в ближайшее время».

Рената Валеева