Движение по трассе Алексеевское — Альметьевск ограничили из‑за метеоусловий
Мера будет действовать до их улучшения, сообщили на официальном сайте трассы
С 16:00 мск 23 февраля на трассе Алексеевское — Альметьевск ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта.
Мера связана с неблагоприятными погодными условиями и будет действовать до их улучшения, сообщили на официальном сайте трассы.
Гидрометцентр Татарстана ранее предупредил жителей региона о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, ночью и днем 24 февраля на территории республики местами ожидается сильное усиление ветра. Скорость его порывов может достигать 15—18 метров в секунду.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».