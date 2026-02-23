Движение по трассе Алексеевское — Альметьевск ограничили из‑за метеоусловий

Мера будет действовать до их улучшения, сообщили на официальном сайте трассы

Фото: Ариана Ранцева

С 16:00 мск 23 февраля на трассе Алексеевское — Альметьевск ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта.

Мера связана с неблагоприятными погодными условиями и будет действовать до их улучшения, сообщили на официальном сайте трассы.

Гидрометцентр Татарстана ранее предупредил жителей региона о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, ночью и днем 24 февраля на территории республики местами ожидается сильное усиление ветра. Скорость его порывов может достигать 15—18 метров в секунду.

Рената Валеева