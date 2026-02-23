Минобороны: за сутки сбито более 540 украинских дронов и ракета «Нептун»
Помимо этого, перехвачено семь управляемых авиабомб и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
Российские системы ПВО перехватили сотни беспилотников и управляемых ракет. Одновременно с этим ВС РФ нанесли массированные удары по инфраструктуре противника и пунктам дислокации иностранных наемников.
По официальным данным Минобороны, за последние 24 часа российскими силами ПВО была ликвидирована управляемая ракета «Нептун» и 541 украинский беспилотник. Помимо этого, перехвачены:
- семь управляемых авиабомб;
- 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Отдельно ведомство выделило результаты работы в ночь на понедельник: над регионами России и акваторией Азовского моря было уничтожено 152 дрона самолетного типа.
Параллельно с оборонительными действиями, Вооруженные силы России применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию для поражения стратегических объектов. Удары были нанесены в 148 районах. Целями стали:
- объекты транспортной инфраструктуры;
- энергетические и топливные узлы, используемые для обеспечения украинской армии;
- пункты временной дислокации иностранных наемников.
В оборонном ведомстве подчеркивают, что все атакованные объекты имели прямое отношение к логистическому и ресурсному обеспечению военных нужд Украины.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».