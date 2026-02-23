Новости общества

Минобороны: за сутки сбито более 540 украинских дронов и ракета «Нептун»

13:07, 23.02.2026

Помимо этого, перехвачено семь управляемых авиабомб и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

Фото: скриншот из видео «ATACMS РАКЕТА к РСЗО Himars и М270: что может дальнобойное оружие США? Цена, типы ракетg» с канала «ТехноВот»

Российские системы ПВО перехватили сотни беспилотников и управляемых ракет. Одновременно с этим ВС РФ нанесли массированные удары по инфраструктуре противника и пунктам дислокации иностранных наемников.

По официальным данным Минобороны, за последние 24 часа российскими силами ПВО была ликвидирована управляемая ракета «Нептун» и 541 украинский беспилотник. Помимо этого, перехвачены:

  • семь управляемых авиабомб;
  • 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Отдельно ведомство выделило результаты работы в ночь на понедельник: над регионами России и акваторией Азовского моря было уничтожено 152 дрона самолетного типа.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Параллельно с оборонительными действиями, Вооруженные силы России применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию для поражения стратегических объектов. Удары были нанесены в 148 районах. Целями стали:

  • объекты транспортной инфраструктуры;
  • энергетические и топливные узлы, используемые для обеспечения украинской армии;
  • пункты временной дислокации иностранных наемников.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что все атакованные объекты имели прямое отношение к логистическому и ресурсному обеспечению военных нужд Украины.

Рената Валеева

