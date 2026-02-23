МВД: мошенники придумали схему обмана мужчин через QR‑коды для военкомата

Неизвестный представляется сотрудником военкомата и утверждает, что мужчине необходимо обновить данные по воинскому учету

Фото: Олег Тихонов

МВД предупредило о появлении новой схемы телефонного мошенничества, нацеленной на мужчин. Об этом пишет ТАСС.

Схема начинается с телефонного звонка: неизвестный представляется сотрудником военкомата и утверждает, что мужчине необходимо обновить данные по воинскому учету. Для прохода в здание военкомата якобы требуется пропуск, который можно получить, отсканировав QR‑код в личном кабинете на портале госуслуг. Потерпевший выполняет это указание, после чего разговор завершается.

Через некоторое время жертве поступает новый звонок — теперь уже от лица «работника» Роскомнадзора. Он сообщает о подозрительной активности в аккаунте на портале и предлагает немедленно связаться со службой техподдержки. В «техподдержке» человеку говорят, что после сканирования QR‑кода мошенники получили доступ к его персональным данным.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Далее жертву запугивают сообщением о якобы оформленной на гражданина Украины доверенности на распоряжение всеми деньгами. При этом «сотрудники» тут же «успокаивают»: перевод удалось заблокировать. Однако для предотвращения дальнейших угроз необходимо следовать инструкциям «сотрудника ФСБ».

На финальном этапе в схеме появляется «сотрудник ФСБ», который убеждает жертву провести «видеообыск». В ходе такого «обыска» оцениваются все ценные вещи и наличные деньги. Затем псевдосиловик просит передать их курьеру — таким образом происходит хищение средств.



Рената Валеева