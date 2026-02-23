Угрозу атаки БПЛА на города Татарстана полностью сняли

Также в республике официально объявлено об отмене режима беспилотной опасности

В Татарстане официально объявлено об отмене режима беспилотной опасности. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные центры региона — Нижнекамск и Елабугу — более не актуальна, сообщили в МЧС.

Особый режим, введенный в целях безопасности, продлился более 11 часов.

скриншот приложения МЧС

Ранее, в 10:55 мск, Росавиация и МЧС подтвердили снятие временных ограничений на работу авиаузлов. Международный аэропорт «Казань» и аэропорт «Бегишево» возобновили прием и отправку воздушных судов в штатном режиме.



Рената Валеева