Угрозу атаки БПЛА на города Татарстана полностью сняли
Также в республике официально объявлено об отмене режима беспилотной опасности
В Татарстане официально объявлено об отмене режима беспилотной опасности. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные центры региона — Нижнекамск и Елабугу — более не актуальна, сообщили в МЧС.
Особый режим, введенный в целях безопасности, продлился более 11 часов.
Ранее, в 10:55 мск, Росавиация и МЧС подтвердили снятие временных ограничений на работу авиаузлов. Международный аэропорт «Казань» и аэропорт «Бегишево» возобновили прием и отправку воздушных судов в штатном режиме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».