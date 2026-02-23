В Татарстанстате описали один будний день из жизни мужчины
Около 51 минуты татарстанцы отводят на работу по дому
В среднем в будний день мужчины в Татарстане тратят 2 часа 47 минут на личную гигиену и уход за собой. Такие данные приводит Татарстанстат.
Еще 6 часов 12 минут в среднем мужчины тратят на работу (основную или дополнительную). После окончания рабочего дня около 51 минуты татарстанцы отводят на работу по дому, а 29 минут — на отдых и прогулки.
Оставшееся время, а именно 8 часов 15 минут в среднем, мужчины в Татарстане тратят на сон и восстановление сил.
В исследовании приняли участие мужчины от 15 лет и старше.
Ранее сообщалось, что в России усиливается тренд на подарки «самим себе» к 23 февраля.
