В Татарстанстате описали один будний день из жизни мужчины

Около 51 минуты татарстанцы отводят на работу по дому

Фото: Реальное время

В среднем в будний день мужчины в Татарстане тратят 2 часа 47 минут на личную гигиену и уход за собой. Такие данные приводит Татарстанстат.

Еще 6 часов 12 минут в среднем мужчины тратят на работу (основную или дополнительную). После окончания рабочего дня около 51 минуты татарстанцы отводят на работу по дому, а 29 минут — на отдых и прогулки.

Оставшееся время, а именно 8 часов 15 минут в среднем, мужчины в Татарстане тратят на сон и восстановление сил.

В исследовании приняли участие мужчины от 15 лет и старше.

Никита Егоров