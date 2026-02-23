Минниханов поручил усилить информирование населения о действиях при угрозе атаки БПЛА

Ситуация в Альметьевске находится на личном контроле раиса Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Ситуация в Альметьевске находится на личном контроле раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он поручил усилить работу по информированию населения о правилах поведения в случае угрозы атаки БПЛА, сообщила его пресс-служба.

Сегодня утром в Альметьевском районе Татарстана силами ПВО были нейтрализованы беспилотники. В результате падения обломков произошло возгорание на территории промышленной зоны.

По информации администрации города, пожарные расчеты оперативно приступили к тушению. Погибших и пострадавших нет, угрозы для жителей района также не зафиксировано. Позже Минобороны отчиталось о трех сбитых БПЛА в небе над республикой.



Рената Валеева