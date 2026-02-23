Европарламент отложил ратификацию соглашения с США о тарифах
Голосование перенесено на более поздний срок
Европарламент отложил ратификацию соглашения с США о тарифах, которое предусматривает обязательство ЕС в одностороннем порядке выплачивать США торговые пошлины в размере 15%. Об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно информации агентства, голосование по документу в комитете Европарламента по торговле, запланированное на 24 февраля, перенесено на более поздний срок.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о введении 10-процентных пошлин на импорт товаров из всех стран.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».