Европарламент отложил ратификацию соглашения с США о тарифах

Голосование перенесено на более поздний срок

Европарламент отложил ратификацию соглашения с США о тарифах, которое предусматривает обязательство ЕС в одностороннем порядке выплачивать США торговые пошлины в размере 15%. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно информации агентства, голосование по документу в комитете Европарламента по торговле, запланированное на 24 февраля, перенесено на более поздний срок.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о введении 10-процентных пошлин на импорт товаров из всех стран.

Рената Валеева