США начали вывод войск с последней военной базы Касрак на северо-востоке Сирии

Колонны техники и личный состав покидают объект

Силы международной коалиции во главе с США приступили к эвакуации военной базы Касрак, расположенной в провинции Эль-Хасаке. Это уже третий крупный объект, который западные силы покидают за последние недели.

Как сообщает сирийский телеканал Syria TV, американские подразделения начали движение в сторону границы с Иракским Курдистаном. Колонны техники и личный состав покидают объект, который долгое время служил одним из опорных пунктов коалиции на северо-востоке страны.

Процесс вывода войск из Сирии приобретает системный характер. Напомним, 15 февраля силы международной коалиции полностью оставили базу Аш-Шаддади в той же провинции Эль-Хасаке.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) официально подтвердило завершение вывода своего контингента с базы Ат-Танф на юге страны.

Рената Валеева