В Мексике ликвидировали главу наркокартеля: в стране начались массовые беспорядки

Картель CJNG, который он возглавлял, контролирует значительную часть наркотрафика и действует во многих штатах страны

Фото: Динар Фатыхов

В ходе спецоперации вооруженных сил Мексики ликвидирован главарь одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, лидер преступной группировки был убит в воскресенье в муниципалитете Тальпа‑де‑Альенде (штат Халиско).

Спецслужбы Мексики самостоятельно разработали и реализовали силовую операцию, а власти США предоставили лишь дополнительную разведывательную информацию — об этом заявило посольство Мексики в США. Подтверждение участия американской стороны в подготовке операции также опубликовала The Washington Post.

Эль Менчо считался наиболее могущественным наркобароном Мексики после ареста Хоакина Гусмана (Эль Чапо). Картель CJNG, который он возглавлял, контролирует значительную часть наркотрафика и действует во многих штатах страны. CJNG первым среди мексиканских картелей начал активно использовать бронетехнику, противопехотные мины, беспилотники и другую военную технику. В частности, группировка обвиняется в сбитии мексиканского военного вертолета в 2015 году — тогда погибли девять сотрудников правоохранительных органов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реакция картеля на ликвидацию лидера оказалась быстрой и агрессивной: в шести регионах страны, включая штаты Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес, члены CJNG начали перекрывать автомобильные трассы. Беспорядки сопровождаются поджогами автомобилей, блокировкой ключевых транспортных артерий и перестрелками. В ряде городов приостановлены авиарейсы, а местные власти усиливают патрули и вводят экстренные протоколы безопасности.

На фоне эскалации насилия посольство России в Мексике рекомендовало российским гражданам отложить поездки в штат Халиско. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм‑канале дипмиссии.

Рената Валеева