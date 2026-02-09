Артига заявил о необходимости усиления состава «Рубина»

Испанский тренер рассчитывает поговорить со спортивным директором клуба по поводу трансферов новых игроков

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил о необходимости усиления состава из-за травм ведущих игроков. Испанец планирует в ближайшее время обсудить трансферы со спортивным директором клуба Константином Дзюбой.

— Если говорить о конкретных позициях, то, наверное, в полузащиту. У нас травма у Иву и Швеца, неожиданная травма Кузяева — перелом ребра. Этот вопрос мы обсудим со спортивным директором. Усиление не помешало бы, — заявил Артига.

В воскресенье «Рубин» победил узбекистанский «Навбахор» в контрольном матче со счетом 2:0. Команда Артиги одержала четыре победы в четырех матчах под руководством испанского тренера.

«Рубину» осталось провести один тренировочный сбор в Турции до возобновления чемпионата России. В первом официальном матче казанцы должны сыграть 28 февраля на выезде с махачкалинским «Динамо».



Зульфат Шафигуллин