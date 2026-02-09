Игрок УНИКСа Рейнольдс вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

На прошлой неделе УНИКС провел два матча, оба — с драматичным сюжетом

Центровой баскетбольного клуба УНИКС Джален Рейнольдс включен в символическую пятерку игровой недели Единой лиги ВТБ за период с 2 по 8 февраля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте турнира.

На указанной неделе УНИКС провел два матча, оба — с драматичным сюжетом. Сначала казанцы встретились с «Уралмашем» под руководством Антона Юдина (68:72), затем — с «Локомотивом‑Кубанью» Томислава Томовича (79:82). В обоих случаях команда начинала игру с отставанием, однако сумела переломить ход встреч и добиться победы. Ключевую роль в этих успехах сыграл Джален, признанный самым эффективным игроком на площадке в обоих матчах.

Статистические показатели Рейнольдса за неделю: 32,5 балла за эффективность, 22,5 очка, 8 подборов и 3,5 перехвата.

В символическую пятерку наряду с Рейнольдсом вошли: Лука Шаманич («Зенит»), Террелл Картер («БЕТСИТИ ПАРМА»), Лука Митрович (ЦСКА) и Всеволод Ищенко («Локомотив‑Кубань»).

Примечательно, что последний раз Джален попадал в символическую пятерку 26 января. Тогда его статистика была несколько скромнее: 27 баллов за эффективность, 19,5 очка, 4,5 передачи и 3 перехвата.

Рената Валеева