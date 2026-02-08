Консульство Индии направило сотрудников из Казани в Уфу после нападения в общежитии

Четыре пострадавших студента — граждане этой страны

Фото: Артем Дергунов

Накануне в Уфе задержали мужчину, ранившего нескольких человек в одном из общежитий. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в результате атаки пострадали шесть человек — четыре студента и два сотрудника полиции.

Как сообщил ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов в беседе с РИА «Новости», четверо пострадавших являются гражданами Индии.

Посольство Индии в официальном сообщении, опубликованном в телеграм‑канале, указало, что ведомство поддерживает связь с российскими властями. Сотрудники консульства Индии в Казани уже находятся в пути в Уфу, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим индийским студентам.



Рената Валеева