Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приехал в Альметьевск
Популярный турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», прибыл в Альметьевск. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные актером в его социальных сетях.
Озчивит приехал в Альметьевск для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов» в рамках всероссийских гастролей. В рамках мероприятия симфонический оркестр исполнит популярные музыкальные хиты из культовых турецких сериалов.
— Помимо музыки из сериалов с участием Бурака, также прозвучат любимые композиции из не менее известных сериалов, — говорится на сайте мероприятия.
Кроме того, звезда «Великолепного века» планирует провести встречи с поклонниками и поделиться личными историями.
В августе актер уже приезжал в Татарстан, чтобы принять участие в съемках фильма «Елки 11».
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