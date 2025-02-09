Новости общества

05:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приехал в Альметьевск

12:52, 09.02.2025
Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приехал в Альметьевск
Фото: Анастасия Фартыгина

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», прибыл в Альметьевск. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные актером в его социальных сетях.

Озчивит приехал в Альметьевск для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов» в рамках всероссийских гастролей. В рамках мероприятия симфонический оркестр исполнит популярные музыкальные хиты из культовых турецких сериалов.

— Помимо музыки из сериалов с участием Бурака, также прозвучат любимые композиции из не менее известных сериалов, — говорится на сайте мероприятия.

Кроме того, звезда «Великолепного века» планирует провести встречи с поклонниками и поделиться личными историями.

В августе актер уже приезжал в Татарстан, чтобы принять участие в съемках фильма «Елки 11».

1/11
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
  • realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также