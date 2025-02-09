Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приехал в Альметьевск

Фото: Анастасия Фартыгина

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», прибыл в Альметьевск. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные актером в его социальных сетях.

Озчивит приехал в Альметьевск для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов» в рамках всероссийских гастролей. В рамках мероприятия симфонический оркестр исполнит популярные музыкальные хиты из культовых турецких сериалов.

— Помимо музыки из сериалов с участием Бурака, также прозвучат любимые композиции из не менее известных сериалов, — говорится на сайте мероприятия.

Кроме того, звезда «Великолепного века» планирует провести встречи с поклонниками и поделиться личными историями.

В августе актер уже приезжал в Татарстан, чтобы принять участие в съемках фильма «Елки 11».

1 / 11 realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

realnoevremya.ru/Анастасия Фартыгина

Рената Валеева